O Sporting foi Sporting quanto baste esta noite, na vitória frente ao Moreirense, por 1-0, em jogo da nona jornada da Liga.

Depois da goleada a meio da semana na Turquia, que coroou a primeira vitória da temporada na Liga dos Campeões, os leões não foram brilhantes diante dos cónegos, mas jogaram o suficiente para se manterem na rota certa.

Em Istambul, Seba Coates foi o protagonista, com dois golos. Esta noite, voltou a sê-lo, e só precisou de 16 minutos para isso. Fez o único golo do encontro e evitou trabalhos forçados e horas extra aos comandados de Ruben Amorim.

Daniel Bragança, a notícia (?) maior da noite

Amorim, de resto, mudou duas peças em relação à vitória ante o Besiktas. Feddal descansou para dar lugar a Nuno Santos – Matheus Reis baixou para central – e no meio foi Daniel Bragança o parceiro de João Palhinha.

E foi precisamente Bragança a maior notícia da noite, se é que pode dizer-se isso. O médio voltou a merecer a confiança para ser titular, e correspondeu novamente às expectativas. Foi o mais esclarecido dos leões e terá adensado a dor de cabeça de Ruben Amorim no que diz respeito à composição do meio-campo verde e branco.

Paulinho, a cara do desperdício

De facto, Bragança foi o farol do domínio sportinguista. Paulinho a cara do desperdício.

O avançado português marcou com o Besiktas e terá recebido aí um bom balão de oxigénio para sacudir a pressão dos críticos que o acusam de marcar poucos golos. Mas a noite não foi fértil a esse respeito.

Ainda antes do golo madrugador de Coates, Paulinho desperdiçou a primeira oportunidade para fazer golo, depois de um passe – sempre açucarado – de Sarabia.

O capitão Coates fez o que o avançado não conseguiu fazer, ele que já tinha bisado na Turquia, e deu algum conforto aos leões. Que depois Paulinho não soube almofadar.

O jogador de 28 anos teve mais duas oportunidades na cara de Kewin, mas desperdiçou em ambas as ocasiões. A frustração era evidente, mas desta vez Alvalade não respondeu com impaciência, mas sim com assobios.

Triunfo intocável mesmo com algum desconforto

Para sorte do Sporting, ou mérito, este Moreirense também não foi propriamente o adversário mais ‘chatinho’ que os leões podiam ter. Em 90 minutos, Adán só foi verdadeiramente testado uma vez, logo nos primeiros minutos, depois de um remate de Rafael Martins. O resto resume-se à vontade e qualidade de Rodrigo Conceição, e pouco mais.

O Sporting, repetimos, foi quanto baste esta noite, e esse quanto baste deu para se manter colado ao FC Porto e ultrapassar à condição o Benfica. Apesar da margem mínima e de algum desconforto (normal) nos minutos finais, o triunfo verde e branco é intocável.