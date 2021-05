O Boavista pediu às autoridades a instalação de um ecrã gigante para os adeptos no exterior do Estádio do Bessa, onde recebe o Portimonense no sábado, em jogo da penúltima jornada da Liga.

«O Boavista solicitou junto da Direção-Geral da Saúde (DGS), forças policiais e Câmara Municipal do Porto a instalação de um ecrã gigante no exterior do estádio, de forma a permitir que os nossos adeptos assistam ao jogo com o Portimonense, comprometendo-nos ainda a cumprir todas as regras de segurança e distanciamento social atualmente em vigor», lê-se num comunicado citado pela Lusa.

O clube axadrezado diz ter feito todos os esforços para ter público no Bessa nesta jornada, lamentando a impossibilidade que considera injusta.

«Tal não foi possível, pelo que sublinho a evidência desta opção discriminatória e injusta, capaz de colocar em causa a verdade desportiva e a igualdade entre os participantes. Sentimo-nos fortemente prejudicados por não termos os adeptos connosco numa fase decisiva, ao contrário do que acontecerá com alguns dos nossos concorrentes», defende o presidente do Boavista, Vítor Murta..