A Diretora-Geral da Saúde, Graças Freitas, deixou esta segunda-feira em aberto a possibilidade de os jogos da Liga voltarem a ter público ainda durante esta temporada. No entanto, o secretário de Estado da Juventude e do Desporto, João Paulo Rebelo, negou essa hipótese.

«Temos a capacidade de sermos flexíveis e de nos adaptarmos com medidas progressivas, vamos ter de continuar a avaliar a progressão da epidemia, em cada momento será feita a reavaliação do risco, como nos últimos meses, adaptam-se sempre as medidas ao risco presente, e ao que possa acontecer. Não lhe sei responder se os estádios vão ter ou não ter pessoas, isso esta dependente muito desta avaliação rigorosa, de medir o risco e os prós e contras» disse Graças Freitas.

Em declarações ao Jornal Económico, João Paulo Rebelo afirmou que essa hipótese não é sequer equacionada.

«Não, está completamente fora de hipótese essa possibilidade. Sei que logo nas primeiras reuniões entre a Federação Portuguesa de Futebol, Direção-Geral de Saúde e Ministério da Saúde, foram estabelecidas uma série de linhas vermelhas para o regresso do futebol para perceber se valeria a pena iniciar o processo. E nessas linhas vermelhas estava a presença de público nos estádios», atirou.