O diretor-geral da SAD do Tondela assumiu esta quarta-feira que a aprovação do Estádio João Cardoso para os jogos da I Liga «é um orgulho para toda a região».

«O Tondela já é um orgulho de toda a região e ter um estádio que cumpre com as regras, é ainda maior. Queremos identificar-nos com toda a região do centro e dar orgulho a todos e é bom poder jogar em casa», disse Nicola Ventra à agência Lusa, após a Direção-Geral da Saúde (DGS) ter informado a lista de estádios aprovados para se cumprirem as 10 jornadas que faltam para acabar a época.

«Estamos contentes com a decisão e estamos de parabéns, toda a estrutura, que trabalhou muito e num curto espaço de tempo. As nossas instalações cumprem com a regras da DGS e da federação e isso enche-nos de orgulho», acrescentou.

Nicola Ventra não escondeu que o facto de o Tondela poder jogar no Estádio João Cardoso «é uma mais valia», porque mais do que os jogadores jogarem na sua casa, é também «mais cómodo».

«A logística é mais fácil, os custos são menores, porque ir jogar a outro estádio tem mais custos, tem o transporte e é mais complexo. Jogar em casa é melhor em tudo. É a nossa casa, é o nosso habitat natural e é todo o conforto e a logística mais fácil», resumiu.