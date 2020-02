No dia em que se festeja o dia mundial da rádio, o Sporting aproveitou a ocasião para recordar o relato do golo de Morais na histórica final da Taça das Taças de 1964 pela voz do saudoso Artur Agostinho.

Um golo que marca a história do clube de Alvalade e que ficou conhecido como o «cantinho de Morais», uma vez que resultou de um pontapé de canto direto, marcado pelo defesa João Pedro Morais, a 15 de maio de 1964, na finalíssima da Taça das Taças, frente aos húngaros do MTK Budapeste.

Um golo histórico que ficou imortalizado na voz de Artur Agostinho ao serviço da Emissora Nacional. A gravação do relato deu mais tarde origem a uma canção intitulada «cantinho do Morais» interpretada por Margarida Amaral e que depois ficou popularizada por Maria José Valério.

Recorde aqui o relato de Artur Agostinho no momento do golo de Morais: