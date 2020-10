O FC Porto concluiu, esta quinta-feira, a preparação para o encontro frente ao Paços de Ferreira, da sexta jornada da Liga, com três jogadores ao cuidado do departamento médico.



Luis Díaz está mais perto da recuperação e fez treino integrado condicionado, embora a sua presença no jogo desta sexta-feira não esteja garantida conforme referiu Sérgio Conceição. Por sua vez, Mbaye fez tratamento e trabalho de ginásio enquanto Marcano realizou trabalho de ginásio e treino integrado.



A partida na Capital do Móvel está agendada para as 20h30.