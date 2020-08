Os meios online são os segundos meios de comunicação que dão mais retorno mediático ao futebol português, de acordo com o anuário do futebol feito pela EY para a Liga de Clubes.

Só a televisão dá mais retorno mediático. Os meios digitais ficam assim claramente à frente dos jornais, que surgem em terceiro lugar, e da rádio, que surge no quarto posto. Todos juntos, em 2018-19, deram, de resto, um retorno mediático equivalente a 1,2 mil milhões de euros.

Ora assim sendo, importa dizer que os meios digitais deram um retorno mediático equivalente a 231 milhões de euros em 2018-19, enquanto os jornais deram um retorno mediático de 60 milhões de euros (um quarto do valor dos meios online) e a rádio deu um retorno residual, que não chega a ser medido no anuário do futebol.

A televisão, como seria de esperar, é um caso à parte, gerando um retorno mediático equivalente a 926 milhões de euros: quatro vezes mais do que os meios digitais e quinze vezes mais do que os jornais. Neste caso não deve ser ignorado o facto das televisões terem as transmissões televisivas.