Os adeptos do FC Porto manifestar o seu descontentamento perante mais uma mudança anunciada de um jogador da formação portista para o Sporting. Depois de Gonçalo Esteves, é Diogo Abreu quem se prepara para rumar a Alcochete.

Ao longo dos anos, é possível encontrar mais casos destas mudanças radicais no percurso, porque englobam igualmente uma deslocação do ponto de vista geográfica. Naturalmente, são mais comuns das mudanças entre clubes da mesma zona do país, como Sporting e Benfica ou FC Porto e Vitória de Guimarães, emblema a que os dragões têm recrutado várias promessas nos últimos anos.

Observando especificamente as mudanças de jogadores jovens do Sporting para o FC Porto – e vice-versa – o Maisfutebol apresenta 15 exemplos desde o início do milénio, começando na dupla João Mário/Wilson Eduardo e acabando na troca direta de Rodrigo Fernandes por Marco Cruz, traduzida contabilisticamente num valor 11 milhões de euros.



A mudança de clube grande, seja por motivações familiares, financeiras ou desportivas, com a promessa de mais oportunidades, tem reflexos claro na carreira desportiva dos jogadores? Veja estes casos e tire as suas conclusões.

Confira 15 exemplos de jovens que jogaram no Sporting e no FC Porto e veja onde estão agora.