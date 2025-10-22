Depois de Santa Clara e Casa Pia, Diogo Boa Alma prepara-se para mais um (grande) desafio na primeira divisão nacional. O dirigente será o próximo diretor-geral para o futebol do AVS, clube que tem apenas um ponto na Liga.

A informação foi avançada na imprensa nacional e confirmada pelo Maisfutebol. Boa Alma desempenhará funções no planeamento do mercado de transferências e dos plantéis avenses.

O dirigente deve assumir as novas funções só após o próximo duelo do AVS em casa do Santa Clara, no próximo sábado.

Boa Alma é atualmente comentador no Canal 11 e está sem funções diretivas desde 2023. Era diretor desportivo do Santa Clara aquando da sua promoção para a primeira divisão, tendo desempenhado depois as mesmas funções no V. Guimarães e Casa Pia.