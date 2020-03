O plantel principal do FC Porto começou, esta sexta-feira, os treinos personalizados em casa. O clube divulgou três exemplos de atletas que treinaram nas respetivas habitações: Jesús Corona, Otávio e Diogo Costa.



Nas imagens colocadas pelos dragões nas redes sociais, é possível ver Otávio a correr numa passadeira própria enquanto o mexicano Tecatito surge a fazer exercícios específicos no exterior da sua casa.



Desta forma, o FC Porto dá um exemplo perfeito do que devem ser as regras básicas de contenção perante a pandemia mundial de coronavírus e alerta ainda para a recomendação da Organização Mundial de Saúde para que todos pratiquem, pelo menos, 30 minutos de atividade física.



Recorde-se que na quinta-feira a Liga suspendeu toda a atividade desportiva nos campeonatos profissionais por tempo indeterminado.