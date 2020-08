O Sporting de Braga tem o futuro de quatro jogadores com contrato por resolver. Fábio Martins, Diogo Figueiras, Diogo Viana e Bruno Xadas não entram nos planos da equipa técnica encabeçada por Carlos Carvalhal e o objetivo passa pela venda desses atletas ou por uma cedência a outro clube.

Segundo o Maisfutebol apurou junto de fonte do Sporting de Braga, os quatro portugueses realizaram o teste de despistagem à covid-19 e estão a treinar desde terça-feira nas instalações do clube, porém à parte do plantel.

Entre algumas propostas mais e menos concretas, o caso em que o encaixe financeiro é prioritário é o de Fábio Martins, vinculado aos bracarenses até 2022. O extremo de 27 anos voltou a Braga após uma época de cedência ao Famalicão, onde se destacou com 36 jogos e 12 golos, mas o futuro não deve mesmo passar pelos ‘Guerreiros do Minho’.

Uma venda ou um empréstimo também pode acontecer com os laterais-direitos Diogo Figueiras e Diogo Viana, além do médio Xadas. O primeiro esteve cedido ao Rio Ave na última época (22 jogos, mais um pelos sub-23) e o segundo foi pouco utilizado em Braga, com oito jogos em 2019/2020. Já Xadas tinha iniciado a temporada transata no Minho (fez três jogos), mas acabou-a no Marítimo, onde fez 12 jogos e um golo. Figueiras e Xadas têm contrato até 2022 e Viana por mais uma época.

Dos jogadores cedidos na última época, apenas Murilo e Francisco Moura são para ficar, sendo que outras colocações já ficaram resolvidas. Stojiljkovic rumou ao Farense, Hassan saiu em definitivo para o Olympiakos, Luther Singh foi emprestado ao Paços de Ferreira e Pablo Santos ao Hatayspor. Alef também saiu. O caso de Crislan está resolvido até final de 2020: está cedido ao Shonan Bellmare, do Japão.