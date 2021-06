No primeiro dia da nova época, o Benfica anunciou um reforço para o departamento médico: Diogo Gomes.



Mestre em Medicina e pós-graduado em Medicina Desportiva pela Universidade do Porto, o clínico de 32 anos vai exercer funções de coordenação do departamento médico das águias.



Diogo Gomes conta com passagens por Paços de Ferreira, Sp. Braga e Famalicão, clube onde esteve nas duas últimas temporadas.

Por sua vez, Ricardo Antunes, há 12 anos no emblema da Luz, é o Diretor do departamento médico do futebol.