A FIGURA: Diogo Gonçalves

O extremo internacional sub-21 está em grande forma. Foi o grande agitador do Famalicão no período de maior domínio da equipa minhota. E continuou a sê-lo na segunda parte, tendo valido ao Belenenses uma enorme defesa de André Moreira (70m), que manteve o resultado em branco.

O MOMENTO: emoção morta à nascença (53m)

O lance de maior emoção de toda a partida… estava morto à nascença. Expliquemos: ao minuto 52, um remate de Pedro Gonçalves é defendido por André Moreira e o árbitro ficou na dúvida se isso acontece ainda no terreno de jogo, ou para lá da linha final. Na dúvida, mandou jogar e o Belenenses chegou ao golo no contra-ataque, por Cassierra. Só que a bola tinha mesmo passado a linha final e o golo do Belenenses foi convertido… num canto para o Famalicão.

OUTROS DESTAQUES

Toni Martínez

O avançado espanhol é um dos bons jogadores deste Famalicão de João Pedro Sousa. A forma como ataca os espaços e ganha vantagem sobre os defensores contrários obrigam a atenção permanente. Mesmo diante de equipas com as linhas muito juntas como o Belenenses.

Nehuén Perez

O regresso do jovem central argentino foi importante para estabilizar a defesa do Famalicão. A equipa tinha sentido bastante a ausência do jogador que esteve cerca de um mês ausente, na seleção olímpica da Argentina.

Licá

As soluções ofensivas do Belenenses resumem-se muito à exploração da profundidade, quase sempre pelo internacional português. Esteve perto do golo com um ‘míssil’ disparado de primeira que quase surpreendeu Vaná ainda na primeira parte.

Cassiera

O avançado colombiano foi o único capaz de encontrar o caminho para o golo. Contudo, teve o azar de o lance ter sido iniciado com uma ilegalidade: a bola tinha saído pela linha final na área contrária.