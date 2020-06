A Diretora-Geral da Saúde, Graça Freitas, deixou esta segunda-feira em aberto a possibilidade de os jogos da Liga voltarem a ter público ainda durante esta temporada.

«Temos a capacidade de sermos flexíveis e de nos adaptarmos com medidas progressivas, vamos ter de continuar a avaliar a progressão da epidemia, em cada momento será feita a reavaliação do risco, como nos últimos meses, adaptam-se sempre as medidas ao risco presente, e ao que possa acontecer», afirmou, em conferência de imprensa.

«Não lhe sei responder se os estádios vão ter ou não ter pessoas, isso esta dependente muito desta avaliação rigorosa, de medir o risco e os prós e contras» disse Graça Freitas.