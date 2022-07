A Direção da Liga para a época 2022/23 ficou definida nesta terça-feira.

No corpo presidido por Pedro Proença, e que conta com o representante da Federação Portuguesa de Futebol, continuarão FC Porto, Sporting e V. Guimarães, tendo sido cooptadas as sociedades de Famalicão e Portimonense. Recorde-se que o Benfica deixou a direção da Liga em 2020.

Da II Liga, os representantes eleitos foram Trofense, Estrela da Amadora e Farense.