O presidente da Liga, Reinaldo Teixeira, reforçou, esta quinta-feira, que aguarda esclarecimentos da Federação Portuguesa de Futebol (FPF) sobre a recente situação na arbitragem, com a saída de Duarte Gomes do cargo de diretor técnico, na sequência de um conflito com o presidente do Conselho de Arbitragem da Federação Portuguesa de Futebol (FPF), Luciano Gonçalves, por alegadas suspeitas de ingerência nas nomeações dos árbitros para o futebol profissional.

«A Liga, passe a expressão, é o cliente da arbitragem e pretende apenas que haja o melhor desempenho dos árbitros, para que as competições decorram com a melhor competitividade. Questionámos a Federação para sabermos mais sobre o tema, para além do que vem na imprensa, esperamos esclarecimentos e desejamos uma época tranquila», afirmou, aos jornalistas, depois do sorteio das competições profissionais.

Confrontado com rumores que apontam Jorge Jesus como possível futuro selecionador de Portugal, o presidente da Liga remeteu esclarecimentos para a FPF. «Essa é uma matéria à qual cabe à casa-mãe responder», disse.

Reinaldo Teixeira espera ainda uma época 2026/27 «desafiante», a propósito da venda centralizada dos direitos audiovisuais do futebol profissional, fazendo votos para que esta satisfaça as sociedades desportivas.

«Vamos ter uma época muito desafiante. A temporada 2026/27 vai marcar a venda dos direitos desportivos. Estamos na fase final do processo, diria que a mais importante. A ideia seria vender estes direitos desportivos por um valor que deixe todos satisfeitos, em particular as sociedades desportivas», disse Reinaldo Teixeira.