A Liga Portugal já entregou a proposta de modelo de comercialização dos direitos televisivos centralizados.

O documento, cuja data limite de entrega era o final da presente época 2025/26, foi enviado nesta quarta-feira, 11 meses antes do deadline, para a Autoridade da Concorrência, que fará a apreciação do mesmo.

A entrega do modelo, informou a Liga, foi formalizada por Reinaldo Teixeira, presidente do organismo que tutela o futebol profissional no país, e por André Mosqueira do Amaral, diretor executivo da Liga, e também por outros representantes do Conselho de Administração da Liga Centralização.

Recorde-se que a proposta foi aprovada por unanimidade pelo Conselho de Administração da Liga Centralização, que é constituído por Alverca, FC Porto, Sp Braga, Sporting, V. Guimarães, Feirense, Leixões e Marítimo, e com o conhecimento das restantes Sociedades Desportivas do Futebol Profissional e da Federação Portuguesa de Futebol. O Benfica, recorde-se, manteve-se à margem da decisão e pediu inclusive no início deste mês, numa carta enviada à Liga Portugal, ao Governo e aos clubes profissionais a suspensão do processo.

O processo da centralização dos direitos televisivos no futebol profissional português deve ficar concluído até 2027/28.