O Boavista garantiu este domingo que vai privilegiar o diálogo com a Altice. Em comunicado, assinado pelo Conselho de Administração, os axadrezados garantem não estar a pensar em unir-se a FC Porto, Rio Ave e V. Guimarães para avançar com uma queixa em tribunal, preferido a via do diálogo.

Recorde-se que a Altice terá recusado fazer o pagamento dos direitos teleivisivos meses de abril e maio, devido à paragem da Liga, na sequência da pandemia de covid-19. Esta tomada de posição da operadora motivou a contestação de alguns emblemas da I Liga, sobretudo considerando que a competição irá ser retomada e o campeonato concluído.

Como o Maisfutebol noticiou, FC Porto, Rio Ave, V. Guimarães e Boavista têm conversado para concertar uma estrategia para resolver o diferendo com a Altice pela via do diálogo, através de um argumento: os contratos feitos com a operadora são a doze meses e já prevêem dois meses sem futebol, durante junho e julho. Como este ano se vai jogar em junho e julho, a operadora acaba por não sair prejudicada.