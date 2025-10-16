O Benfica foi alvo de mais dois processos disciplinares, um relativo à receção ao Gil Vicente e outro ainda relativo ao clássico do Dragão. Entretanto, a queixa apresentada pelo clube da Luz, relativa ao atraso da entrada dos adeptos no estádio, no jogo com o FC Porto, foi arquivada.

O Conselho de Disciplina publicou esta quinta-feira o mapa dos processos sumários e o Benfica volta a ser protagonista, embora não tenham sido divulgados os motivos destes novos casos.

No caso do Benfica-Gil Vicente, jogo da 7.ª jornada, realizado a 26 de setembro, foi aberto um processo disciplinar ao clube da Luz.

Em relação ao clássico da 8.ª jornada, foram abertos dois processos de inquérito, sem que fossem divulgados os motivos, além de mais um processo disciplinar ao Benfica.

Ainda no que diz respeito ao clássico do Dragão, foram arquivadas as queixas do Benfica em relação à entrada tardia dos seus adeptos no estádio.

No mapa de processos sumários também surgem dois «pedidos de esclarecimento» relativos à receção do Sporting ao Sp. Braga, também da 8.ª jornada, mais uma vez sem se conhecerem os motivos.