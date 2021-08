O Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol suspendeu Francisco J. Marques por um período de 45 dias, pelas criticas que o diretor de comunicação e informação do FC Porto dirigiu ao árbitro Luís Godinho a 10 de fevereiro, depois do empate da equipa de Sérgio Conceição no jogo da primeira mão da meia-final da Taça de Portugal frente ao Sp. Braga.

O responsável pela comunicação do FC Porto recorreu à conta pessoal no Twitter para criticar os critérios disciplinares do árbitro de Évora, publicando um vídeo do clássico com o Benfica para fazer uma comparação. «Este vídeo mostra uma enorme dualidade de critérios e só pode envergonhar a arbitragem», escreveu então Francisco J. Marques a 10 de fevereiro.

Recordamos que no jogo com o Sp. Braga, na Pedreira, Uribe e Luis Diaz foram expulsos e o jogo terminou 1-1. Um mês depois a equipa de Carlos Carvalhal qualificou-se para a final com uma vitória por 3-2 no Dragão.

Já em julho passado, Francisco J. Marques tinha sido suspenso por 73 dias também por criticas à arbitragem, desta feita no Porto Canal.