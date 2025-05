O Benfica encerrou a temporada na Liga com mais uma multa pesada, de 7.010 euros, devido ao comportamento dos seus adeptos em Braga, mais uma vez, devido à utilização de artefactos pirotécnicos ao longo do último jogo do campeonato.

No relatório do árbitro constam um flashlight, duas tochas incandescentes, quatro petardos e dois potes de fumo, todos deflagrados ao longo do jogo que, como se sabe, acabou com um empate 1-1.

O Sp. Braga também vai ter de desembolsar 4.460 euros devido à utilização de artefactos pirotécnicos da parte dos seus adeptos, aos quais se juntam uma outra multa de 816 euros, neste caso, devido aos cânticos de «gatuno, gatuno, gatuno», que, na avaliação do Conselho de disciplina, também foram interpretados como «comportamento incorreto do público».