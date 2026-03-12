José Mourinho foi punido com um jogo de castigo por ter pontapeado uma bola no decorrer do clássico com o FC Porto no Estádio da Luz. O treinador do Benfica foi ainda suspenso por onze dias na sequência da altercação com Lucho González, que estava na área técnica como delegado do FC Porto.

Recordamos que José Mourinho foi expulso com cartão vermelho, logo depois de Leandro Barreiro ter empatado o jogo 2-2 no Estádio da Luz. «Aquando do golo da sua equipa, saiu deliberadamente da área técnica para agir de forma provocatória, correndo na direção do banco de suplentes da equipa adversária e chutou uma bola na direção da bancada, criando um conflito entre os bancos», lê-se no relatório do árbitro João Pinheiro.

A versão do delegado é ligeiramente diferente, uma vez que diz que Mourinho correu para o «meio-campo» e não para o «banco adversário», mas o Conselho de Disciplina considera que as duas versões «coincidem no essencial».

Em relação a esta expulsão, o treinador foi punido com um jogo de castigo, que irá cumprir na deslocação do Benfica a Arouca, no próximo sábado, mas depois irá ser acrescentada a suspensão por dias, que vai afastar o treinador também da receção ao Vitória de Guimarães.

Esta suspensão de onze dias está relacionada com a acesa troca de palavras com Lucho Gonzalez, já depois de ter visto o cartão vermelho. «Aos 92 minutos, após expulsão pelo árbitro dos agentes desportivos, treinador principal visitado José Mourinho, e Delegado visitante, Luis González, na entrada para o túnel de acesso aos balneários, o treinador José Mourinho dirigiu-se ao Delegado Luis Gonzalez, fazendo gesto com dedo indicador a bater no polegar e repetindo várias vezes 'és pequenino' , tendo o Delegado respondido 'és um traidor' . Esta situação provocou uma altercação entre vários elementos que tentavam separar os ditos agentes desportivos», refere o relatório.

Além destes dois castigos, José Mourinho foi ainda condenado a pagar duas multas, uma de 3.825 euros e outra de 1.275 euros.

Benfica repudia castigos ao treinador

O Benfica veio, entretanto, a público, através de um comunicado, repudiar os castigos impostos a José Mourinho.

«Trata-se de uma decisão manifestamente injusta, desproporcionada e persecutória, tomada ao arrepio do que efetivamente ocorreu no final da partida. Como foi prontamente esclarecido pelo treinador na conferência de imprensa pós-jogo, e como as imagens amplamente divulgadas comprovam, o treinador do Benfica limitou-se a chutar a bola para a bancada num momento de celebração, como já aconteceu outras vezes, sem qualquer intenção de desrespeito ou provocação», escreve o clube.

O clube anuncia ainda que vai recorrer desta decisão. «O Benfica considera esta decisão profundamente injusta e injustificada, motivo pelo qual irá recorrer pelos meios próprios, com a convicção de que, em sede própria, será reposta a verdade dos factos e feita justiça. O clube reitera o seu total apoio ao treinador José Mourinho e continuará a defender, de forma intransigente, a verdade desportiva e o respeito pelos seus profissionais, apesar de mais uma lamentável decisão do Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol», refere ainda o mesmo comunicado.