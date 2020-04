O Sporting já pagou os três milhões exigidos pelo Tribunal Arbitral do Desporto (TAD) a Sinisa Mihajlovic, disse à Lusa fonte oficial dos «leões». A indemnização remonta a 2018, quando Bruno de Carvalho contratou o treinador sérvio e Sousa Cintra o despediu dias depois. Mihaljovic exigiu 11 milhões de euros de indemnização por rescisão unilateral do contrato, o Sporting alegou que o treinador não havia sobrevivido ao período experimental, mas o caso seguiu para o TAD e a dívida fixou-se em três milhões, valor agora pago pelos verdes e brancos ao sérvio.

Inicialmente, a dívida tinha de ser saldada até final de março deste ano, mas o prazo foi dilatado até ao fim de abril com o adiamento do prazo para cumprimento do fair play financeiro da UEFA.