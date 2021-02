O Benfica garantiu esta terça-feira que o clube está unido em torno dos objetivos para o que resta da temporada, negando qualquer tipo de divisões no seio do grupo de trabalho.

«Vamos ser muito claros: não há guerra de qualquer espécie (ou temperatura) no seio do Sport Lisboa e Benfica», pode ler-se na newsletter diário que o Benfica distribui.

«Pelo contrário, o tempo é de união e não de passa culpas. Já há muito que o Benfica deixou de ser gerido de fora para dentro. São anos e sucessivas decisões importantes a comprová-lo. Sabemos onde estamos e para onde vamos. Conhecemos o contexto em que estamos inseridos e que desafios temos pela frente.»

O Benfica detalha depois quais são os objetivos desportivos que ainda tem para esta temporada e que vão basicamente de encontro àquilo que tem sido dito por Jorge Jesus nas conferências de imprensa.

«No plano desportivo do futebol, os mais imediatos são os seguintes: passar a eliminatória da Liga Europa; atingir a final da Taça de Portugal; e, na Liga NOS, tal como Jorge Jesus já explicitou, ir de degrau em degrau, trepando na classificação, para no final fazer as contas», pode ler-se.



«Que não haja dúvidas: não obstante as muitas adversidades, seguimos juntos na demanda de recolocar o Benfica no lugar que os benfiquistas desejam e merecem.»