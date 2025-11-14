Liga
Há 1h e 22min
«Deadline Day»: veja o primeiro episódio do novo documentário da Liga
A Liga mostra os bastidores do último dia de transferências em duas partes
Começa no estádio José Gomes, casa do Estrela da Amadora, o primeiro de dois episódios do documentário da Liga TV sobre o último dia de mercado de transferências dos clubes profissionais lusos.
A Liga divulgou nesta sexta-feira, a partir das 9 horas da manhã, a primeira parte. A segunda sai exatamente daqui a uma semana. Ambas podem ser vistas aqui, no Maisfutebol.
Neste episódio, a Liga mostra os bastidores do deadline day no Estrela da Amadora, Académico de Viseu nos escritórios da Liga.
Venha daí e veja o primeiro episódio:
Continuar a ler
