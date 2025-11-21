Liga
«Deadline Day»: veja o último episódio sobre o frenesim de fecho de mercado
A Liga mostra os bastidores do último dia de transferências numa mini-série original
São as últimas horas de mercado e à SAD do Académico Viseu chega uma proposta de um clube russo para compra de André Clóvis: o melhor marcador da equipa e figura de destaque do clube.
O que fazer, agora?
São estas dúvidas, este nervosismo, esta procura de um último milagre por parte dos clubes, nas derradeiras horas do último dia de mercado, que o documentário da Liga Portugal, que o Maisfutebol transmite na íntegra, acompanha neste segundo episódio.
Na Amadora, por exemplo, há uma contratação por fechar. Gritos, correria, nervosismo. Faltam dois minutos para a meia-noite. Será possível fazer o negócio?
Veja aqui o segundo episódio do documentário Deadline Day:
