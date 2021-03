FIGURA: Douglas Tanque

Tarde em que fez jus ao nome. Um verdadeiro Tanque de guerra no ataque pacense, estando nos três golos com que a equipa de Pepa bateu o Moreirense. Sofre e converte a grande penalidade que dá o primeiro golo, assiste Singh no segundo e recupera a bola para lançar o ataque do terceiro. O melhor marcador dos castores chegou ao nono golo da temporada e foi determinante para o triunfo.

MOMENTO: primeiro golo do Paços (11)

Remate violento de Hélder Ferreira de fora da área, na passada, a obrigar Pasinato a defender como pôde para a frente. Douglas Tanque preparava-se para armar a ressaca mas foi derrubado por Ferraresi. O próprio Douglas Tanque assumiu a marcação, rematou forte e colocado, a guindar o Paços para um triunfo confortável.

OUTROS DESTAQUES

Hélder Ferreira

Exibição produtiva do extremo. Quando esteve em carreira de tiro causou perigo. Remate violento no lance do penálti, bom gesto técnico quando assinou o seu golo com um remate de primeira.

Fábio Pacheco

O pêndulo do meio campo do Moreirense, esteve desamparado no setor intermediário, tentando manter o equilíbrio da equipa quando os seus colegas do miolo foram seduzidos pelo convite ao erro do adversário.

Luther Singh

Tal como Hélder Ferreira, está em dois golos dos castores. Ao aparecer isolado não desperdiçou e descobriu o colega do extremo oposto para lhe passar com as medidas certas. Alegria contagiante no ataque.

David Simão

Entrou ao intervalo e ajudou a impulsionar os cónegos na segunda metade. Destacou-se na cobrança de bolas paradas e também no critério com bola que conferiu à equipa de Vasco Seabra.