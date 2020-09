No dia em que cumpre 127 anos, o FC Porto está a revelar os vencedores dos Dragões de Ouro 2020. Depois de Pepe e de Fábio Vieira, João Mário foi distinguido como o Dragão de Ouro de Atleta Revelação do Ano.



O jovem extremo participou em dois jogos na última campanha do clube portista que terminou com a conquista da «dobradinha».



«É um sentimento de enorme orgulho e de enorme felicidade receber este Dragão de Ouro das mãos do nosso presidente. Agradeço a toda a estrutura do clube, em particular ao mister Sérgio Conceição, que me deu a oportunidade de estar entre os melhores. Espero poder continuar a ajudar este grande clube a somar cada vez mais vitórias e títulos. Agradeço também à minha família, sem eles isto não seria possível», disse aos meios do clube.



O FC Porto vai continuar a divulgar os vencedores até ao final do dia.



Eis a lista dos premiados:



Atleta Amador do Ano: Torbjörn Blomdhal

Filial do Ano: Casa do FC Porto de Lisboa

Sócio do Ano: Fernando Cerqueira

Atleta Revelação do Ano: João Mário

Atleta de Alta Competição do Ano: António Areia

Dragão de Ouro Quadro do Ano: Hugo Nunes

Dragão de Ouro Recordação: Seninho

Dragão de Ouro Carreira: José Carlos Esteves

Dragão de Ouro Quadro do Ano: Jorge Rocha

Dragão de Ouro Atleta Jovem do Ano: Fábio Vieira

Dragão de Ouro Atleta do Ano: Pepe

Dragão de Ouro Parceiro do Ano: Super Dragões

Dragão de Ouro Dirigente do Ano: Joaquim Faria de Almeida

Dragão de Ouro Futebolista do Ano : Jesús Corona

Dragão de Ouro Treinador do Ano : Sérgio Conceição