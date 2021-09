O que é Evanilson, Toni Martínez, Vitinha e Wendell têm em comum? Além de jogarem no FC Porto, o quarteto celebrou o nascimento das respetivas filhas nas últimas semanas.



Dessa forma, o clube azul e branco decidiu surpreender os recém-papás e colocou uma camisola cor-de-rosa com o nome das suas filhas nos seus lugares no balneário do Dragão.



Depois, já nesta sexta-feira, entregaram as camisolas a Evanilson, Toni Martínez e Wendell. Vitinha, por outro lado, está ao serviço da seleção portuguesa de Sub-21.



Veja a surpresa do FC Porto para os jogadores na galeria associada ao artigo.