A festa do título do FC Porto no relvado do Dragão ficou bem documentada através dos muitos vídeos e fotografias que os jogadores têm vindo a publicar nas redes sociais a dar conta dos vários momentos que se seguiram à goleada diante do Moreirense (6-1).

Há registos da festa dos jogadores no relvado desde a cerimónia da entrega das medalhas, passando pelo troféu da Liga, até ao momento em que se juntam todos numa bancada para cantar «Perra», uma música da banda argentina Los Palmeras, que se tornou numa espécie de hino da equipa no balneário. Até Sérgio Conceição deu um «passito» de dança.

Ora veja: