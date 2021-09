O Santa Clara anunciou, na tarde desta terça-feira, que o Estádio de São Miguel vai poder receber, não 1.000, mas sim 5.000 espetadores para o jogo da 5.ª jornada da I Liga, ante o Benfica, no próximo sábado.

Em comunicado, o clube açoriano refere que, depois de contactos entre o Conselho de Administração da SAD e a Direção Regional da Saúde (DRS), «a lotação máxima do Estádio de São Miguel irá aumentar de 1.000 para 5.000 lugares».

«Assim sendo, ao contrário do inicialmente previsto, o dia de amanhã [ndr: quarta-feira] será, novamente, reservado para a venda de ingressos aos associados do Santa Clara, já na quinta-feira a venda estará aberta ao público em geral», refere, ainda, o comunicado da SAD.

Além disso, o Santa Clara informou que já vai ser possível ter adeptos visitantes no Estádio de São Miguel, pela primeira vez desde o surgimento da pandemia de covid-19. «Mais informamos que a DRS já contempla a presença de adeptos visitantes no referido evento desportivo, algo que se constituiu como um forte motivo de satisfação, na medida em que sairá reforçada a democratização de acesso aos espetáculos desportivos», aponta o Santa Clara, sublinhando que a decisão do aumento de adeptos «surge em articulação com a Autoridade de Saúde Regional, atestando a responsabilidade do povo açoriano».

De notar que, na segunda-feira, a própria UEFA aprovou, entre outras alterações, o regresso dos adeptos dos clubes visitantes aos estádios.