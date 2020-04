O FC Porto promoveu o reencontro entre Drulovic e Mário Jardel, uma das duplas mais marcantes do clube. Os dois trocaram elogios e relembraram histórias dos quatro anos que passaram juntos ao serviço dos dragões.



A partir de Belgrado, o antigo extremo contou uma conversa que teve no quarto depois da contratação do avançado brasileiro.



«Quando o Mário [Jardel] chegou, estávamos a fazer a pré-época na Escócia. Ele fez uma viagem de de 15/20 horas de viagem, estava cansado e foi ter connosco ao treino. Durante o treino passávamos-lhe a bola e ele deixava passar algumas. O FC Porto pagou sete milhões de euros por ele, o que na altura era muito dinheiro. Cheguei ao quarto e disse ao Fernando Mendes, que era meu companheiro de quarto: 'o FC Porto pagou sete milhões e ele não sabe dominar a bola?'. Passados dois ou três dias, fizemos um particular contra o Hearts. Ganhámos 3-1 ou 3-0 e o Mário marcou dois golos e a partir daí nunca mais parou. Foi uma coisa engraçada que aconteceu«, contou, numa rubrica do emblema azul e branco.



A partir de Fortaleza o «Super Mário» sorria enquanto Drulovic contava a história e não demorou a responder. «Diziam que eu não dominava uma bola? Não tinham vergonha, falavam ao meu lado e tudo! Mas quando jogámos [um jogo de preparação] com o Hearts, marquei logo dois golos em cinco minutos. António Oliveira chamou-me e tirou-me. E perguntei-lhe 'Já mister? Ainda nem comecei'», atirou.



Depois da brincadeira, Mário Jardel teceu rasgados elogios ao ex-companheiro. «A minha carreira não teria sido a mesma sem o Drulovic. Tive sorte. Drulovic, Capucho, Sérgio Conceição, Artur e Edmilson apareceram na minha vida para me dar condições para fazer a carreira que fiz. No Grémio havia o Paulo Nunes. Quando fui para o FC Porto, perguntei se podiam levar o Paulo Nunes. Disseram que não era preciso, porque havia o Drulovic», afirmou.