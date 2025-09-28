Belenenses confirma João Nuno no Estrela da Amadora
«Azuis do Restelo» revelaram os valores da transferência
O Belenenses oficializou, este domingo, que chegou a acordo com o Estrela da Amadora para a saída do treinador João Nuno.
Em comunicado, os «azuis do Restelo» afirmam que os «tricolores» pagam um valor total que pode chegar aos 500 mil euros, o montante da cláusula de rescisão: 175 mil euros imediatos, mais 50 mil no final da época 2025/26, além de variáveis até 275 mil euros.
O Belenenses garantiu ainda uma percentagem de uma futura transferência do técnico de 40 anos.
Na despedida, os azuis agradeceram a João Nuno e à sua equipa técnica pelo «profissionalismo, dedicação e contributo» ao longo da passagem pelo clube, desejando-lhes «as maiores felicidades pessoais e profissionais».
Sem treinador principal, o Belenenses prometeu anunciar em breve a nova equipa técnica.
