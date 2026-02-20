Cristiano Bacci, treinador do Tondela, em declarações na conferência de imprensa após o triunfo por 2-0 frente ao Estrela da Amadora, numa partida a contar para a 23.ª jornada da Liga:

Análise do jogo

«Sim, eu acho que foi uma vitória justa. Tivemos de lidar com problemas, como já falámos durante a semana. O espírito do grupo é muito forte aqui na equipa, como já disse mais do que uma vez. Juntámos forças e resultou. Na primeira parte, apesar de a pressão deles ser muito forte, poderíamos ter aproveitado melhor duas ou três situações, porque conseguimos superar a pressão inicial deles e tivemos muito espaço para aproveitar. Na segunda parte, eu acho que controlámos bem o jogo. Foi uma vitória merecida.»

Ronny Lopes voltou ao banco

«É um jogador importante, como são todos os outros. Treina como os outros. Acho que foi uma opção para este jogo. Acredito que ele vai ajudar-nos daqui para a frente.»

Quatro jogos sem perder

«Ganhar e pontuar é sempre importante, mas também já tivemos jogos em que não ganhámos e a equipa mostrou muita qualidade de organização e alma. Agora está a resultar, temos de continuar.»