A tempestade pós-tropical «Gabrielle» trouxe, chuva, nevoeiro e frio à Reboleira, mas a equipa da casa encontrou a «estrela» que os guiou para a primeira vitória no campeonato.

Frente ao AVS, dois golos de rajada e outro no final do primeiro tempo desbravaram o caminho para contornar o cabo mais difícil até agora, o dos triunfos, já sob o olhar atento do novo treinador, João Nuno, nas bancadas.

Do outro lado, João Pedro Sousa, também uma estreia no comando da equipa da Vila das Aves, não conseguiu tirar a equipa do último lugar da classificação.

Recorde a história deste jogo.

Sob um tempo de inverno, Estrela e AVS encontraram-se para a sétima jornada na Reboleira em busca do primeiro triunfo da época no campeonato.

O primeiro aviso foi da equipa da casa com Lopes Cabral a fazer um cruzamento/remate do lado esquerdo, ele que foi um dos mais irrequietos da formação estrelista.

Seguiu-se alguma confusão no encontro, mas pouco depois veio a luz entre o nevoeiro que se fazia sentir no Estádio José Gomes. Em cerca de três minutos, o Estrela marcou por duas vezes. Primeiro Marcus isolou com um passe magistral entre os centrais do AVS, o avançado Kikas, que na cara de Simão não vacilou e abriu o marcador.

Logo a seguir, numa jogada de insistência da equipa da Reboleira que começa com um passe de Ianis para Montóia, o lateral virou para Lopes Cabral e este cruzou rasteiro para o segundo poste, onde estava Ianis isolado para fazer o 2-0.

O AVS respondeu por intermédio de Tomané que obrigou Renan Ribeiro a uma boa intervenção. No entanto, o domínio do jogo estava do lado do Estrela e várias vezes Kikas foi colocando à prova a defesa do AVS bem como o guardião Simão Bertelli.

Em cima do apito final, o avançado voltou a fazer das suas e nada pôde fazer o guarda-redes brasileiro da equipa da Vila das Aves. Excelente incursão de Lopes Cabral, uma vez mais, que cruzou em cima da linha de forma perfeita para Kikas cabecear isolado para o fundo das redes.

Tudo parecia correr mal à equipa da AVS na estreia de João Pedro Sousa no comando, e pior ficou quando Paulo Vítor viu o cartão vermelho direto depois de uma entrada fortíssima sobre Jorge Meireles.

Ndom do Estrela voltou a equilibrar a balança do número dos jogadores depois de ter visto o segundo cartão amarelo após uma confusão com Jaume. O resultado não mais se alterou até ao final, e a partida acabou mesmo «abençoada» pela chuva da «Gabrielle».

---

A Figura: Kikas

O avançado teve vários episódios neste encontro com o guarda-redes Simão Bertelli, mas foi mesmo Kikas que levou a melhor no final. Dois golos e uma exibição muito consistente frente à equipa da Vila das Aves.

O momento: dois golos em três minutos

Um jogo que tinha começado algo confuso ficou esclarecido em cerca de três minutos. O Estrela conseguiu dois golos por Kikas e Ianis Stoica que deram uma boa almofada à equipa da linha de Sintra.

Positivo: Estrela vence e convence

A equipa da Reboleira conseguiu o primeiro triunfo no campeonato e com uma boa exibição, dominando grande parte do duelo contra o AVS. No fundo, um belo presente para os cerca de 1.700 adeptos que venceram o frio e a chuva e marcaram presença no Estádio José Gomes.