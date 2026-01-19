O «dérbi das Linhas» acabou por transformar-se numa noite de sentido único. Aquilo que começou equilibrado no contexto classificativo, apenas um ponto separava E. Amadora e Estoril à entrada para a jornada, terminou com uma goleada esclarecedora dos canarinhos, que fizeram da superioridade numérica uma arma demolidora na Reboleira.

Tudo ficou encaminhado muito cedo. Logo aos três minutos, o Estoril silenciou o estádio com um golaço. Na sequência de um canto, a bola sobrou para João Carvalho, que, do lado esquerdo, fletiu para o meio e disparou um remate em arco perfeito, colocado no ângulo superior direito da baliza de Renan Ribeiro. Um golaço indefensável e um cartão de visita para o que viria a seguir.

A equipa de Ian Cathro tomou conta do jogo a partir daí. Com posse segura, circulação paciente e critério nos momentos de aceleração, o Estoril foi controlando o ritmo e afastando o Estrela da sua baliza. Aos 22 minutos, esteve perto do segundo num contra-ataque rápido conduzido por Holsgrove, que abriu para Begraoui. O remate saiu forte, mas Renan Ribeiro respondeu com uma grande defesa, mantendo o jogo vivo.

Ainda assim, o domínio era claro. O Estrela tentou reagir mais pela emoção do que pela organização e, aos 38, criou perigo num lance individual de Encada, que cruzou tenso para defesa apertada de Robles.

O momento que acabou por partir o jogo surgiu em cima do intervalo. Aos 45 minutos, Marcus Abraham perdeu o controlo emocional e agrediu João Carvalho num lance sem bola. Alertado pelo árbitro auxiliar, Pedro Ramalho mostrou o vermelho direto ao avançado do Estrela, deixando os tricolores reduzidos a dez antes do descanso.

A segunda parte foi o reflexo natural desse desequilíbrio. Aos 51 minutos, o Estoril chegou ao segundo golo numa jogada coletiva de grande qualidade. Após uma grande jogada coletiva, João Carvalho voltou a ser decisivo, cruzando rasteiro para Begraoui, completamente solto de marcação, encostar para o 2-0.

O golpe final surgiu quase de imediato. Aos 53 minutos, Otávio entrou fora de tempo sobre Ricard e cometeu grande penalidade, prontamente assinalada pelo juiz da partida. Apenas dois minutos depois de ter marcado o primeiro, Begraoui foi frio e exemplar na marca dos onze metros, bisando com um remate colocado à direita, enquanto Robles escolhia o lado oposto.

O Estoril continuou à procura de mais e aos 63 minutos, um quarto golo chegou a ser festejado, mas foi anulado por fora de jogo de Begraoui no início da jogada. O aviso não foi ignorado. Aos 66, novo cruzamento milimétrico de João Carvalho, agora para o segundo poste, onde Marqués apareceu no tempo certo para desviar subtilmente para o fundo da baliza e voltar a fazer o Estoril festejar.

A goleada ficou fechada aos 71 minutos, num lance em que houve de tudo. Begraoui voltou a ganhar no duelo individual frente a Encada, e fez passar a bola por entre as pernas de Renan Ribeiro, num remate em que ficou a sensação de que o guardião tricolor poderia ter feito mais.

No final, noite perfeita para o Estoril, que vence de forma categórica, goleia e sobe ao nono lugar, agora com 23 pontos. Já o Estrela da Amadora mantém-se no 12.º posto, com 19.

---

A Figura: Begraoui

O avançado marroquino fechou o encontro com três golos na conta pessoal. Sempre dado ao jogo, soube estar onde era mais preciso e não falhou quando foi chamado à ação.

O momento: expulsão em cima do intervalo

Marcus Abraham teve uma ação «infantil» após agredir João Carvalho em cima do intervalo. Deixou o Estrela já apático com ainda mais dificuldades para o segundo tempo.

Positivo: «futebol positivo» do Estoril

Mesmo a golear, a formação de Ian Cathro mostrou sempre vontade de querer mais do encontro. Grande qualidade de passe do meio campo, não deu qualquer hipótese à pressão tricolor.