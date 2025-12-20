No estádio José Gomes, Estrela da Amadora e Moreirense não foram além de um empate a zero. Num jogo marcado pela chuva e por um tempo invernoso, os guarda-redes foram superiores aos ataques e consumaram a atribuição de um ponto a cada equipa.

No último encontro antes do Natal, a noite fria na Reboleira resfriou também as oportunidades. No primeiro tempo, o jogo foi muito dividido, mas com um ligeiro ascendente da formação visitante.

O Estrela deu o primeiro aviso por intermédio dos remates de Jovane e Sidny Cabral, mas as duas tentativas saíram à figura de André Ferreira. A equipa visitante respondeu e esteve perto do golo já perto do intervalo. Schettine conseguiu livrar-se da marcação e desferiu um forte remate para uma defesa de recurso de Renan Ribeiro.

A bola sobrou para Diogo Travassos que cabeceou para o que parecia ser um golo certo, mas novamente o guarda-redes do Estrela evitou o tento cónego com uma nova intervenção felina.

No segundo tempo, a formação da Reboleira foi novamente a primeira a criar perigo. Depois de uma grande jogada individual de Sidny Cabral, o cabo-verdiano colocou em Jovane, que estava em ótima posição, mas o extremo atrapalhou-se com a bola e rematou muito ao lado da baliza de André Ferreira.

O lateral do Estrela que ainda este sábado foi associado ao Benfica era um dos mais irrequietos no segundo tempo e de um novo cruzamento de Sidny, a bola sobrou para Ngom que rematou em arco, mas ao lado.

O Moreirense «acordou» com os avisos da equipa da casa e respondeu pouco depois. Luís Semedo, entrado para o lugar de Schettine isolou Diogo Travassos, mas o ex-Sporting tanto quis colocar que rematou ao lado do poste direito da baliza tricolor.

Luís Semedo e Kiko Bondoso ainda voltaram a assustar Renan Ribeiro antes de Ianis Stoica ter uma das melhores oportunidades para o Estrela da segunda parte. Rodrigo Pinho tinha menos de um minuto em campo quando isolou o romeno, que rematou rasteiro para uma grande defesa de André Ferreira. Abraham tentou a recarga para uma baliza deserta, mas escorregou antes de conseguir rematar.

Já em período de descontos, a formação comandada por João Nuno atirou uma bola à trave. Após um canto no lado esquerdo, Ngom acertou nos ferros e na recarga Luan Patrick não conseguiu marcar de forma incrível. No entanto, o lance foi anulado por mas está em fora de jogo.

O nulo no final verificou-se mesmo, um resultado que eleva para cinco, o número de jogos consecutivos sem o Moreirense conseguir vencer. Já o Estrela volta a somar pontos após a derrota no Dragão frente ao FC Porto.

---

A Figura: Renan Ribeiro

O guarda-redes do Estrela da Amadora foi chamado à ação, conseguiu impedir o golo visitante com defesas seguras e, em cima do intervalo, uma intervenção incrível impediu o tento do Moreirense.

O momento: dupla defesa antes do intervalo

Em cima dos 45 minutos, o Moreirense teve uma oportunidade soberana para levar ir para os balneários em vantagem. Uma dupla intervenção de Renan Ribeiro, a remates de Schettine e Diogo Travassos garantiu o nulo no final da primeira parte.

Positivo: as duas equipas jogaram para ganhar

O resultado foi um nulo, mas as oportunidades criadas, ainda que poucas, mereciam outro resultado para as formações que nunca deixaram de tentar o golo.