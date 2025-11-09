O Estádio José Gomes foi palco de um duelo bem disputado entre Estrela da Amadora e Nacional, que terminou com um empate a 1-1, num encontro marcado por boa qualidade de jogo e diversas ocasiões de parte a parte. O homónimo do recinto, José Gomes, abriu o marcador, mas um penálti, à segunda, de Sidny Cabral fechou o resultado.

Numa tarde convidativa para a prática do futebol, as duas equipas procuraram impor o seu jogo, com bom futebol, sempre apoiado, e com boas oportunidades para os dois lados.

Logo aos nove minutos, Francisco Gonçalves colocou a bola no fundo das redes da baliza de Renan Ribeiro, mas o árbitro Fábio Veríssimo escrutinou uma falta sobre o guardião ex-Sporting e travou a festa insular.

Já sem Encada no relvado, depois de sair por lesão, o Estrela respondeu com uma bola no poste depois de uma arrancada de Sidny Cabral na ala esquerda, um dos mais inconformados. Seguiu-se o cruzamento de Luan Patrick com o lateral tricolor a assistir Kikas que desviou para o poste.

Os insulares devolveram a bola nos ferros por Labidi depois de um erro de Schappo que entregou a bola a Paulinho Bóia. Antes, Renan Ribeiro já tinha sido obrigado a uma excelente intervenção depois de um livre batido por Liziero.

O Nacional tanto tentou que chegou mesmo ao golo antes do intervalo. Na sequência de um canto, a bola sobrou para o defesa José Gomes que rematou de pé esquerdo para o fundo das redes.

A segunda parte começou com um ritmo altíssimo. A formação insular voltou a assustar por «Chuchu» Ramírez que apareceu isolado ao segundo poste, mas o cabeceamento não levou a melhor direção. Responderam os tricolores pouco depois com Paulo Moreira a obrigar Kaique a uma defesa apertada.

João Nuno fez entrar Jovane para a segunda parte, e saiu dos pés do cabo-verdiano o lance que deu o empate à formação da Reboleira. O jogador do E. Amadora pegou na bola no lado esquerdo, entrou pela área do Nacional e foi travado em falta por Liziero. Fábio Veríssimo não teve dúvidas e apontou para a marca de grande penalidade.

Sidny Cabral, que tinha marcado um hat-trick na última jornada foi o nomeado para tentar converter, mas acabou por falhar após uma enorme intervenção de Kaique. No entanto, o VAR «salvou» o lateral pois mandou repetir o penálti por ter encontrado uma infração. À segunda, Sidny Cabral atirou ao centro da baliza do Nacional e desta vez conseguiu empatar o encontro.

A noite começou a arrefecer no Estádio José Gomes e com ela, também o jogo. O tiraço de Jovane em cima do final da partida voltou a «aquecer» os adeptos, mas o resultado ficou-se mesmo pelo empate. O Estrela falha assim o segundo triunfo consecutivo no campeonato, já o Nacional continua sem vencer ha três jornadas.

---

A Figura: Sidny Cabral

O jovem lateral do Estrela está numa grande fase. Depois do hat-trick marcado na última jornada, voltou a faturar frente ao Nacional. Foi um dos mais irrequietos da equipa de João Nuno, sempre com grande irreverência nas alas.

O momento: penálti de Sidny Cabral

O jogo estava vivo, mas o Nacional controlava a maior parte da partida. No entanto, Jovane Cabral, entrado na segunda parte, «espalhou brasas suficientes» para provocar o penálti de Luziero. Sidny Cabral, à segunda, conseguiu converter e trouxe justiça ao resultado.

Positivo: jogo vivo até ao fim

Os dois treinadores aplicaram uma tática de um futebol «positivo». Com poucas perdas de tempo, Estrela e Nacional apresentaram um bom espetáculo, só faltou mais acerto nas finalizações.