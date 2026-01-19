Ian Cathro, treinador do Estoril, em declarações na conferência de imprensa após o triunfo por 5-0 frente ao E. Amadora, na 18.ª jornada da Liga.

Há alguma coisa a melhorar?

«Tive mais ou menos essa pergunta na flash e foquei-me em duas coisas. Primeiro, os primeiros dois, três minutos, porque acho que nós entrámos logo com a nossa atitude, a intensidade sem bola, qualidade com bola também. Nós entrámos logo no nosso ritmo. Que, às vezes, depois de ter já alguns dias entre o nosso último jogo e hoje, pode existir aquele medo da falta de competição. Eu acho que a capacidade que os jogadores mostraram para entrar no jogo dessa maneira foi muito importante para o jogo de hoje. Obviamente também, eu sei que o futebol tem momentos importantes, há circunstâncias. Não quero esquecer o facto de termos marcado o golo nesse momento e, obviamente, jogámos não sei quantos minutos contra dez, o que por um lado é uma ajuda, porque os números são os números, mas por outro lado, especialmente num campo como este, pode ser muito difícil. Eu acho que outra parte de que gostei muito, e em que temos de dar muito mérito aos jogadores, é a capacidade de gerir o jogo, de sentir que estamos mesmo com mais controlo do jogo. Senti isso no último jogo em casa contra a Alverca também, mas acho que hoje mostramos mais uma vez que estamos a melhorar. E isso é um bom sinal.»

Importância de Marqués

«É muito importante. Eu sei que eu tento muitas vezes não individualizar a coisa, porque não vejo a nossa equipa assim e não vejo o futebol assim. Mas, obviamente, para os jogadores das posições da frente, eles alimentam-se dos golos. É inevitável. Eu acho que o Alejandro está, depois de muito tempo sem ter os minutos que queria, a trabalhar bem, a ajudar muito a equipa, a ajustar-se e a adaptar-se também, e fico feliz por ele. O Yanis [Begraoui] também. Mas sei que eles conseguem ter estes momentos e até tu consegues fazer-me essa pergunta porque a equipa está a produzir muito, muitas situações para que esses jogadores possam chegar ao último momento e dar aquela qualidade que é preciso para fazer os golos. Então acho que temos de olhar para tudo e dizer que fizemos muita coisa boa hoje.»

Estoril com confiança

«É porque nós trabalhamos todos os dias a tentar melhorar. Talvez haja gente aqui que está sempre nas conferências e eu estou sempre a dizer isso, e até pode parecer um bocadinho de treta, mas é verdade. Eu acho que nós trabalhamos bem todos os dias e é este trabalho diário que permite que cheguemos a momentos em que os jogadores conseguem mostrar essa capacidade. Também sei que amanhã é outro dia, é outra semana, e para a semana há outro jogo, que vai ser diferente e é um desafio importante. E nós queremos começar já a preparar o próximo jogo.»

Exibição de Guitane

«Eu acho que o Rafik, mais uma vez, fez um bom jogo. Acho que é muito óbvio o papel que o Rafik tem. Tem uma importância muito grande para nós. Acho que ele está cada vez melhor nos momentos sem bola, no pós-perda de bola, no duelo. Ele está a melhorar. Só posso repetir o que disse de forma coletiva: eu vejo esse grupo de jogadores a trabalhar muito e a procurar ser sempre melhor todos os dias.»

Boma saiu por precaução

«O Kevin saiu naturalmente por precaução. É algo que vamos ter de ver, mas para já não parece ser nada.»

Elogios a Begraoui

É um jogador que está a melhorar. Está a aprender cada vez mais. Acho que tem mais conhecimento do jogo. Sabe gerir o jogo dele muito melhor no nosso processo ofensivo. Defensivamente, em termos de leitura de jogo, acho que também está a melhorar bastante. Tenho de dizer outra vez que, verdadeiramente, trabalhámos muito para que todos os jogadores possam ter essa evolução. É muito difícil dizer que conseguimos fazer isso com todos os jogadores, porque um plantel de futebol tem muitos jogadores e é preciso ter minutos para validar todo esse desenvolvimento. Mas eu sinto o grupo a trabalhar bem, com uma vontade enorme de melhorar, de competir cada vez mais e melhor, para mostrar a ambição que eles têm. Acho que nos primeiros dois, três minutos, não sei quantas vezes uma equipa do Estoril fora de casa começa os jogos assim. Acho que não é o Estoril normal, com todo o respeito. Não sei se este clube faz isto muitas vezes. Então, os jogadores estão de parabéns porque estão a levar este clube um bocadinho mais longe.»