O duelo que abriu a 23.ª jornada da Liga prometia equilíbrio, e até o histórico apontava nesse sentido, com três empates em três jogos oficiais entre Estrela da Amadora e Tondela. Numa partida com os tricolores claramente por cima do jogo, foi uma grande lição de eficácia que deu os três pontos aos beirões.

Numa noite fria na Reboleira, bastaram 50 segundos para começar a escrever a história deste jogo. Rodrigo Conceição cobrou um lançamento lateral, Medina antecipou-se a Jeferson Encada e caiu na área após um contacto. O árbitro apontou de imediato para a marca dos 11 metros e, após validação do VAR, Bebeto não tremeu. Bola para um lado, guarda-redes para o outro e 1-0 para os beirões aos quatro minutos.

A resposta tricolor não tardou. A partir do quarto de hora, a equipa da casa tomou conta da posse e empurrou o adversário para trás. Encada cruzou com conta, peso e medida para van Hooijdonk, mas o neerlandês falhou o alvo por centímetros.

Pouco depois, o mesmo avançado voltou a ameaçar, desta vez de cabeça, num lance que fez a Reboleira levantar-se a gritar golo antes de a bola sair rente à trave. Pelo meio, Cristiano Bacci foi obrigado a mexer na equipa. Hugo Félix foi lançado aos 18 minutos, após problemas físicos demonstrados por Aïko.

O Tondela, confortável na vantagem, ainda viu Medina introduzir a bola na baliza na sequência de um canto à passagem da meia-hora, mas o lance foi invalidado por falta ofensiva.

Já em cima do intervalo, o Estrela carregou e esteve perto do empate. Jovane cruzou da esquerda, Marcus Abraham assistiu Paulo Moreira e o remate forte do médio obrigou Bernardo Fontes a defesa de grande nível.

A formação da Reboleira entrou na segunda parte com o objetivo de igualar o marcador e Jovane quase que conseguiu. Livre batido na direita por Marcus Abraham, o ex-Sporting subiu ao segundo poste e cabeceou para baixo. Novamente, Bernardo Fontes mostrou-se me bom plano e segurou a bola.

Frieza beirã fez a diferença

O reatamento trouxe um Estrela ainda mais «mandão». Logo aos 49 minutos, Jovane Cabral apareceu ao segundo poste e cabeceou para o chão, mas Bernardo Fontes voltou a conseguir segurar a vantagem beirã.

A partida aqueceu aos 60 minutos. Paulo Moreira entrou de forma dura sobre Kimpioka, com o pé levantado, e viu inicialmente cartão vermelho direto. Chamado ao VAR, o árbitro Gustavo Correia reviu a decisão e reduziu a sanção a amarelo, mantendo os tricolores com onze.

Com cerca de 70 por cento de posse de bola, o Estrela empurrava, mas faltava-lhe frieza. O Tondela quase ampliou a vantagem por Pedro Maranhão, que surgiu ao segundo poste mas atirou ligeiramente ao lado. Seria o aviso para o que viria depois.

Um erro defensivo monumental de Brahimi a perder a bola que foi ter aos pés de Pedro Maranhão. O jogador dos beirões rematou forte e colocado, de fora da área, para um golaço.

Já dentro dos dez minutos finais, Ianis Stoica, entrado já no segundo tempo, tentou um golo de bandeira. O remate de primeira do romeno sobrevoou a área beirã e beijou a trave de Bernardo Fontes. Em período de compensação, Luan Patick foi expulso com vermelho direto após uma falta duríssima sobre Rodrigo Conceição. O que se seguiu foi uma série de confrontos entre as duas equipas técnicas com o árbitro a ser obrigado a interromper ainda mais a partida.

O resultado final ditou o primeiro triunfo do Tondela sobre o Estrela, o regresso às vitórias mais de um mês depois e subida ao 16.º lugar, à condição, com 18 pontos. Já o Estrela volta a perder e mantém-se no 11.º posto, com 23, numa noite em que teve mais bola, mas menos eficácia.

---

A Figura: Brayan Medina

O defesa do Tondela esteve em praticamente todos os lances capitais do encontro. Foi ele que sofreu a grande penalidade, marcou um golo, porém anulado pelo VAR, e por fim, foi sobre ele a falta que inicialmente expulsou Paulo Moreira.

O momento: penálti aos 50 segundos

Era o arranque que o Tondela queria e que o Estrela não desejava. Jeferson Encada foi displicente e abriu caminho para um início de jogo perfeito para os beirões.

Negativo: confrontos entre as duas equipas

O jogo caminhava para o final quando Luan Patrick foi expulso após uma entrada dura sobre Rodrigo Conceição. Antes do central sair do terreno de jogo, as duas equipas técnicas envolveram-se em confrontos, com muitas palavras e empurrões pelo meio. Uma péssima imagem.