João Pedro Sousa, treinador do AVS, em conferência de imprensa após a derrota por 3-0 frente ao E. Amadora. O técnico lamentou a forma como a equipa sofreu os golos, mas vê com confiança o futuro da equipa no campeonato.

Analise do jogo

«De facto, considero que existem coisas positivas e negativas no jogo, evidentemente. Uma delas foram os nossos primeiros 20 minutos. Apesar da entrada ser um bocadinho cautelosa, tentámos andar um bocadinho a tentar perceber o jogo e se nos sentíamos confortáveis ou não no jogo. E, a partir de uma determinada altura, aos cinco, dez minutos, conseguimos perceber que aquilo que nós falámos e que trabalhámos nestes dias, podíamos colocar em prática e podíamos começar a criar alguns problemas ao nosso adversário. De facto, até acabou por acontecer. Chegámos algumas vezes às zonas de finalização, zonas perto da área, e isso é um dos aspetos negativos, porque fomos muito inofensivos em situações de possíveis finalizações. Ou seja, chegámos perto, mas depois... E nem falo da tomada de decisão, porque eles com certeza quiseram tomar as boas decisões.

No entanto, esquecemo-nos de uma, que era rematar à baliza. E, de facto, falta-nos essa decisão de atacar mais vezes a baliza, porque tivemos essa oportunidade. Por volta então dos 20 minutos surge o nosso problema, o segundo ponto negativo, que foi termos muita dificuldade em proteger a nossa profundidade defensiva. E os golos surgem, não todos parecidos, mas com uma semelhança entre eles, que é o adversário tentar explorar as nossas costas, a nossa linha defensiva, mesmo ela não estando muito alta. E daí surgem os golos, quer na direita, quer na esquerda. E mesmo entre os golos há ali uma situação em que o adversário também podia ter marcado, na mesma situação».

«Ou seja, uma entrada que posso considerar boa, tendo em conta o momento da equipa. Conseguimos transportar aquilo que trabalhámos para o campo. É uma situação que também considero positiva. Situações a melhorar: quando estamos em zona de finalização, sermos mais agressivos no atacar a baliza. Defensivamente, um bocadinho de falta de velocidade, de proteção e, essencialmente, de posicionamento — até mais se calhar do que velocidade — que originaram os golos. Uma situação que também considero positiva e que gostei foi que, mesmo depois de ao intervalo termos conversado, mesmo depois de estarmos a perder por 3-0, a equipa tentou, e tentou sempre da forma como falámos que íamos abordar o jogo e sempre da forma como trabalhámos. Portanto, não entrámos no caos, ficámos sempre agarrados ao nosso trabalho e à nossa ideia, mesmo quando ficámos com 10 jogadores, que foi uma situação que, para ser muito sincero convosco, não trabalhámos, nem tivemos tempo, nunca trabalhámos numa situação de jogar com 10 contra 11. Mas os jogadores perceberam rapidamente o que tinham de fazer e fomos controlando o jogo. Depois de ficar com 10 e estar a perder por 3-0, os jogadores acabaram por ser também inteligentes e fomos controlando o jogo. Infelizmente terminámos o jogo a perder por 3-0».

Sofrer muitos golos em transição

«Pode ter a ver com várias situações, pode ter a ver com o perfil dos jogadores, podem ser várias questões. Agora percebemos, de facto, que é um aspeto que temos de melhorar porque viu-se na primeira parte que o adversário insistiu nesse tipo de jogada e nós claramente tivemos sempre problemas para anular esse tipo de situações. Portanto, é um ponto que claramente vamos trabalhar e temos de evoluir de qualquer forma e o mais rapidamente possível, porque é isso que muito provavelmente as equipas agora, no futuro, vão tentar fazer ao Aves».

Contratado para resolver o problema

«Sim, claro que sim. Houve uma mudança no comando técnico porque, infelizmente, as coisas não estavam a correr bem. Portanto, não importa aqui se o problema é de A ou de B, com certeza que há vários fatores para isso estar a acontecer. Eu entendo que estamos a falar sobre o resultado, como é evidente, mas mesmo que o resultado fosse ao contrário, tinha de ser honesto e tinha de chegar aqui e dizer que temos de continuar a trabalhar, porque o treinador, neste caso eu, deteta fragilidades que temos de melhorar. E, se tivéssemos ganho, não íamos alcançar hoje o objetivo que temos. Ele está muito longe, mesmo se tivéssemos ganho hoje, mesmo se ganharmos o próximo jogo. Portanto, se o objetivo está muito longe, ou melhoramos, ou vai ser um insucesso. E eu não quero que isso aconteça, os jogadores também não querem. Portanto, é de uma forma muito frontal falar com os jogadores, de uma forma muito frontal percebermos todos onde é que temos de trabalhar para melhorar. Porque, ao falar ainda agora com eles no fim do jogo, disse-lhes que há uma situação que joga muito a nosso favor, que é o tempo. Ou seja, estamos no início de uma época desportiva, temos muitos jogos, temos muitos meses para recuperar aquilo que não conseguimos alcançar agora. E eu acredito que o vamos fazer e atingir o nosso objetivo no final da época».