O treinador do Estrela da Amadora, João Nuno, alertou, antes da visita ao AVS, que o adversário tem estão «perto de ganhar ou discutir o jogo» por várias vezes e mostrou-se respeitador dos avenses, apesar de estes ocuparem o 18.º e último lugar da Liga, com oito pontos. O Estrela é 12.º classificado, com 23, antes do jogo da 24.ª jornada, agendado para as 15h30 de sábado, com arbitragem de Hélder Carvalho e acompanhamento ao minuto, no Maisfutebol.

Expulso frente ao Tondela, Luan Patrick será ausência para este jogo, assim como Leandro Antonetti, que se lesionou no decorrer da semana. Já Issiar Dramé e Matthew Gbomadu continuam lesionados e a data prevista para voltar à competição é ainda incerta. Por outro lado, regressam Bernardo Schappo (falhou o duelo com o Tondela após ter visto o quinto amarelo na Liga) e Yahya Kalley (recuperado de um problema físico).

Alerta para o adversário:

«Há vários jogos em que o AVS está perto de ganhar ou discutir o jogo. Portanto, sabemos o que é a I Liga, ninguém na nossa comitiva vai viajar para cima [ndr: para a Vila das Aves] a pensar que vamos ter outro jogo e vamos ter um jogo igual aos outros todos da I Liga.»

Resposta à derrota ante o Tondela:

«Como já disse antes, há que respeitar o AVS no sentido em que não podemos relaxar no jogo, temos de ter uma atitude competitiva totalmente diferente e não podemos entrar no jogo a perder, como no jogo passado, isso permite depois ao nosso adversário levar o jogo para onde quer.»

Apenas uma vitória nos últimos sete jogos:

«Temos de ter uma entrada muito mais forte no jogo e temos de ir ante o AVS para tentar lutar pelos três pontos, em qualquer momento do jogo temos de estar preparados para as dificuldades que vamos ter. Agora, há que acreditar muito no que foi a semana, na energia que está aqui e no objetivo que vamos levar para o jogo.»