O Estrela Amadora recebe esta sexta-feira o Tondela, no encontro que abre a 23.ª jornada do campeonato nacional, e João Nuno já sabe que terá de mexer na defesa. A suspensão de Bernardo Schappo obriga a alterações no eixo defensivo, mas o treinador «tricolor» desdramatiza a situação e aponta às soluções disponíveis no plantel.

«Gostávamos de contar com o Schappo»

«Faz parte, acontece a todas as equipas. Como é óbvio, gostávamos de contar com o Schappo, não há como esconder isso, é um jogador que tem jogado praticamente sempre a titular, quando está disponível».

Lekovic como hipótese?

«Vamos ver. Gostei muito dele [Lekovic] no meio-campo, vamos ver o que vamos fazer».

Otávio Galdino e Gabriel Rodrigues são soluções

«Podemos pôr o Otávio por dentro e jogar com outro jogador na lateral esquerda. Ele muitas vezes tem feito uma posição que não é a dele, ele é central e não defesa esquerdo e, portanto, pode passar por aí a solução. [...] «Também podemos jogar com o Ni [Gabriel Rodrigues]. Temos várias opções e todos esses de que falei estão convocados, vamos ver como nos vamos apresentar. São hipóteses».

Regresso no ataque

«O Sidney [Van Hooijdonk] tinha ficado de fora por opção e nos últimos treinos também teve alguns problemas no pé. Está recuperado e convocado, amanhã não vai ficar de fora. Vamos ver se joga de início ou se começa no banco».

