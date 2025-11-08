João Nuno pediu «equilíbrio e personalidade» aos jogadores do Estrela da Amadora para a receção ao Nacional, no domingo, na 11.ª jornada da Liga. O técnico acredita que a equipa está a assimilar as suas ideias e quer ver um Estrela dominante no Estádio José Gomes.

«Queremos um Estrela a dominar o adversário»

«A mensagem que temos passado aos jogadores é de que temos de manter um equilíbrio. Ainda estamos muito longe do que eu quero, mas as ideias estão a começar a entrar. Queremos um Estrela a dominar o adversário e a jogar para ganhar. A missão é continuar a crescer como equipa, mostrar atitude e personalidade dentro de campo».

Motivação por ganhar fora ao Casa Pia

«A ideia é manter o espírito em que estamos, independentemente do resultado. Foi ótimo ganhar fora e conquistar três pontos. Estamos muito confiantes e queremos dar continuidade a este momento positivo».

Regresso de Jovane

«O seu regresso foi ótimo. Todos aqui são importantes e, quando chegámos, tínhamos vários jogadores lesionados. O Jovane tem experiência, é um jogador de grupo e dá-nos qualidade. Está apto para jogar os 90 minutos, se for essa a nossa opção».

Os avisos a Sidny Cabral

«O Sidny é um miúdo com muito talento, mas tem de manter a humildade, os pés no chão e continuar a trabalhar. No futebol, um dia somos os maiores e no outro já não prestamos. O nosso papel é ajudá-lo a crescer e a evoluir».