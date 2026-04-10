João Nuno, treinador do Estrela da Amadora, em declarações na conferência de imprensa de antevisão ao jogo com o Sporting, deste sábado (20h30), a contar para a 29.ª jornada da Liga. O técnico tricolor afirmou que será preciso a melhor versão da equipa para enfrentar o bicampeão nacional.

Será preciso um Estrela na melhor versão

«Precisamos da nossa melhor versão, muito semelhante ao jogo com o Casa Pia, um Estrela a querer ser agressivo. [...] Sabemos que em alguns momentos o mister Rui Borges e a equipa vão empurrar-nos para jogar mais baixo. Vamos pressionar nos sítios certos, foi isso que trabalhámos. Sinto a equipa preparada, após um início de semana difícil, depois da derrota com o Nacional.»

Sporting na luta em várias frentes

«O Sporting está na luta pelos seus objetivos, nós também. Tem jogadores habituados a isso [a calendários com muitos jogos]. Temos de ser a melhor versão. Quando tivermos a nossa oportunidade, temos de ter coragem para jogar também.»

E. Amadora não tem a ‘corda na garganta’

«Não estamos em último, nem em penúltimo, nem no lugar de play-off, parece que estamos com a corda na garganta. Fizemos um dos melhores jogos desta época, de qualquer equipa, frente ao Casa Pia. [...] Se mudarmos tudo contra o Sporting, não vai correr bem. Na primeira volta, não tínhamos ideia de defender tão baixo, mas fomos obrigados. O Sporting, na terça-feira, também defendeu baixo em alguns momentos, algo que o mister Rui Borges não quereria, porque o Arsenal também obrigou. Estamos preparados para um Sporting forte, acredito que o Estrela vai dar uma grande resposta.»

Não estão onde queriam estar, mas há pior

«Nestes jogos que faltam, na primeira volta perdemos com o Sporting e com o FC Porto e não perdemos mais nenhum. [...] Olho para os jogos um de cada vez. Não estou preocupado com isso. Seguramente não estamos preocupados com isso. Não estamos onde queríamos estar, mas há quem esteja pior. Vamos tentar ganhar o jogo com o Sporting.»