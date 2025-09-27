Luís Silva, treinador interino do E. Amadora, em conferência de imprensa após a vitória por 3-0 frente ao AVS. O técnico mostrou-se satisfeito com o primeiro triunfo da formação tricolor no campeonato, sem desvendar quando vai sair do cargo de treinador.

Análise a «uma vitória categórica»

«Aquilo que sei é que foi uma vitória conseguida com trabalho. Falávamos também aqui na antevisão que iríamos tentar, durante esta semana de trabalho, crescer em cima dos erros que cometemos na última partida.

Isso aconteceu. Conseguimos materializar em golos aquilo que foram as nossas oportunidades. Acho que ainda poderíamos ter feito mais alguns golos contra uma equipa da qual não sabíamos muito bem o que esperar. Essa é que é essa, porque trocaram de treinador. Tínhamos um histórico daquilo que era o AVS antes da chegada deste treinador [João Pedro Sousa]. Conhecia também o histórico deste treinador, que para mim é um excelente treinador que nós temos em Portugal. É uma pessoa que eu conheço bem e pensávamos que ele poderia apresentar já algo dele. E ele tem pouco tempo de trabalho. Essa é que é essa. E nós conseguimos, não nos focando muito naquilo que era a imprevisibilidade da equipa do AVS, criar mais nós bases daquilo que temos vindo a fazer no nosso jogar. E foi essa a vitória. Foi uma vitória, eu acho que, categórica, com uma grande exibição, onde poderíamos ter feito mesmo mais golos. E penso que estamos de parabéns por isso».

Soluções nas adversidades

«Sim, muito satisfeito com a disponibilidade. Muitas vezes é mental, é a disponibilidade mental. Eles têm sempre os lugares onde se sentem mais confortáveis em jogar, mas quando a equipa necessita e quando lhes é pedido para desempenhar outras funções, eles são inexcedíveis a tentar cumprir. Têm qualidade para isso, por isso é que os colocámos lá. Deram uma excelente resposta e estamos muito contentes com aquilo que é o compromisso, não só desses jogadores que enumerou, mas de toda a equipa, com o compromisso que têm com o clube».

Deixa a equipa em «ponto rebuçado»?

«Sinto que com os pontos vem a confiança, sem dúvida. Sinto que o campeonato faz-se de pontos e é com esses pontos que, seja quem for que estiver aqui amanhã – e nós temos contrato com o clube –, vamos trabalhar em cima de uma vitória. E trabalhar em cima de uma vitória é sempre melhor do que trabalhar em cima de outro resultado qualquer. Nós nunca nos focamos naquilo em que vocês se focam muito, porque caso contrário, se nos focássemos nisso, não poderíamos ter trabalhado e seguramente as coisas não tinham acontecido desta forma. Portanto, estamos focados naquilo que foi o trabalho até aqui, até hoje. Hoje foi uma vitória importante para o clube e estamos agora num período onde é importante desfrutar e o futuro logo dirá».

Estrela não marcava três golos há um ano e meio

«Ganhar por 3-0 é sempre uma vitória robusta, que deixa quem ganha com uma alegria ou, pelo menos, com uma satisfação de que as coisas estão a ser bem feitas e que o trabalho é reconhecido pelo próprio resultado, mas principalmente pela forma como foi. Nós, por exemplo, no último jogo fomos a Tondela e criámos inúmeras oportunidades logo no início da partida. E aquilo que nos aconteceu hoje de diferente, fruto daquela confiança que o colega também falou há um bocado, foi que conseguimos chegar ao primeiro golo. Isso nunca nos tinha acontecido: chegarmos ao primeiro golo desta época. Foi a primeira vez e isso resultou em confiança, que fez com que o resultado pudesse escalar. Ainda poderíamos ter feito mais golos, mas seguramente é uma vitória categórica, 3-0, mais um jogo sem sofrer golos, e isso é importante para nós. Nestes dois últimos jogos conseguimos fazê-lo, pedimos agora também que o Estrela consiga, na próxima partida, manter a baliza a zeros e conquistar mais pontos, porque os pontos são importantes e, para no fim fazer contas, é preciso ter pontos».