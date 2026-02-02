Tem sido regra nos últimos dias para o lado da Reboleira. Depois do sucesso de Sidny Cabral, e já da contratação de Max Sholze, o E. Amadora voltou a ir «pescar» na terceira divisão alemã, desta vez, um guarda-redes.

Nas últimas duas temporadas, o guardião de 26 anos esteve ao serviço do Viktoria Köln, clube pelo qual realizou 54 jogos. Agora, assina em definitivo até 2028 com os tricolores.

Eduardo dos Santos Haesler, mais conhecido por «Dudu», é alemão mas conta com dupla nacionalidade brasileira e vai fazer companhia a Diogo Pinto, Renan Ribeiro e David Grilo na luta por um lugar entre os postes.

