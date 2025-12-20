João Nuno, treinador do Estrela da Amadora, em declarações após o empate a zero frente ao Moreirense:

Equipa esteve sempre ligada no jogo

«Acho que foi um jogo, como disse bem, muito repartido. A equipa do Moreirense também sabíamos que era uma equipa com qualidade, mas acho que a equipa do Estrela teve sempre uma postura muito correta durante o jogo, muito competitiva. Essa fase de irmos mais para a bola parada, ou na parte final, não passava muito pela estratégia, mas durante o jogo, com o Sidny Cabral e o Jefferson Encada, os dois laterais, a sentirem problemas físicos, a sentirem ali um toque, tivemos que colocar o Otávio e depois acabámos por pôr o Chernev e passar para o lateral direito. Isso nos dá maior capacidade na bola parada, mas não foi todo estratégico, foi sim por necessidade, dentro do plantel. Mas acho que o Estrela esteve sempre ligado, e acabou por terminar por cima. Se calhar foi um jogo em que o resultado também se ajusta, mas, a haver um vencedor, eu penso que seria o Estrela pelo que fez durante o jogo. Acho que nas oportunidades mais claras, o Estrela foi uma equipa muito ligada e, ali no fim, não sei como é que aquela bola não entrou, mas há que continuar. Não foi de todo o resultado que queríamos, mas estou satisfeito com a atitude competitiva da equipa e com o seu crescimento. Foi a primeira vez que não sofremos golos, e isso também é importante para nós.»

Sidny Cabral e Jefferson Encada com dores

«O Sidny Cabral não teve nenhum problema, são câmaras normais de jogo, de fadiga. O Sidny está bem, assim como o Encada, não foi nada grave, estão bem os dois, só começaram a sentir os gémeos, a parte de trás, e há um risco de lesão que nós, ali naquele momento, sentimos que ambos estavam claramente a quebrar».

Sidny Cabral no Benfica?

«O Sidny fez um bom jogo, um excelente jogo, esteve focado com a equipa. Estamos preparados para todos os cenários, porque acreditamos em todos os elementos do plantel. Essa parte já não passa por mim. O que for para o Sidney e para o Estrela, nós estamos aqui, dia após dia, a trabalhar, e o plantel não é só o Sidney, somos 25 ou 26 jogadores, contamos com todos, e as respostas de quem entra são muito boas. Portanto, é continuar neste caminho. O Sidny faz parte da equipa. Até estar aqui connosco, é elemento do Estrela e eu estou a pensar em colocá-lo a jogar em Famalicão.»

Palavras ao intervalo

«Eu acho que entrámos muito bem na segunda parte e podíamos ter feito golo. Acho que mudámos a característica do nosso meio-campo, metemos o Jovane mais entre as linhas, que é mais forte que o Alex Sola. O Sola sabe fazer um trabalho táctico fantástico, não tanto com a bola, mas são as suas características. E ao pôr o Ianis [Stoica], criámos mais profundidade pelo lado esquerdo, a forçar também o amarelo do lateral do Moreirense. Também era a nossa ideia forçar mais situações de um para um ali no lateral, e o Jovane entre as linhas era mais forte. E o Jovane começou a conseguir jogar entre as linhas e conseguimos ganhar o meio-campo, aproximando-nos com mais perigo. Acho que entrámos bem, foi essa a ideia e obrigámos o Moreirense a alterar mais do que era previsto.»

Empate não satisfaz

«Acho que o jogo merecia golos. Eu preferia ganhar, mesmo sofrendo golos. Não me importava nada. Desde que os três pontos viessem para este lado, eu gostava de não sofrer golos e ganhar. Não estamos de todo satisfeitos, mas, com a consistência da equipa nesse momento, com a importância de estarmos ligados e bem defensivamente, que é algo que temos vindo a pedir bastante, eu acabo por estar satisfeito com a atitude da equipa, mas não com o resultado. Ali dentro estamos tristes. É essa cultura que nós queremos colocar aqui dentro do Estrela. Ninguém aqui, enquanto eu estiver aqui, vai ficar satisfeito com empates. A gente queria ganhar. Estamos tristes. Agora, quando os jogadores dão tudo, quando os jogadores são competitivos e são sérios a trabalhar, eu só posso estar satisfeito com a postura, não com o resultado, e acho que nos faltou ali, em alguns momentos, sermos um bocadinho mais agressivos ofensivamente. Até nas bolas paradas, tivemos tantos cantos, tantos livres, acabámos por criar só um lance de perigo. Acho que podíamos ter criado mais.»