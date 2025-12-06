O Estrela da Amadora recebe este domingo o Arouca e João Nuno não esconde que espera uma resposta imediata após o pesado 4-0 sofrido em Alvalade. O treinador dos tricolores assumiu que a imagem deixada frente ao Sporting ficou «muito aquém» do desejado.

Aprender do jogo frente ao Sporting

«Acho que se pode tirar muita coisa e aprender muito do que foi o jogo de Alvalade. Queremos muito responder, não só pela derrota, mas também não gostei da imagem que passámos, acho que podíamos e devíamos ter dado outra imagem em Alvalade. Queremos muito responder contra o Arouca e fazê-lo com um grande jogo amanhã [domingo] e dar-nos essa alegria aos nossos adeptos.»

Vulnerabilidade do Arouca

«Acho que o Arouca tem sido uma equipa que tem tido algumas dificuldades em equilibrar-se. Temos de defender bem amanhã e ser muito consistentes. Esse é, portanto, um objetivo nosso para o jogo.»

Dúvidas na defesa

«Naquele momento [em Alvalade] estávamos perdidos no jogo e foi uma questão de eu precisar de fazer algumas alterações. Achei que o Otávio iria dar-nos capacidade na bola parada e ia ser mais agressivo no jogo aéreo e precisávamos de mexer em alguma coisa. O Atanas, como todos os jogadores, pode sair aos dez, aos cinco ou 30 minutos. Quando não estamos no nosso melhor, não há espaço para continuar.»