Vasco Botelho da Costa, treinador do Moreirense, em declarações após o empate a zero frente ao Estrela da Amadora:

Moreirense não foi feliz na finalização

«Sim, eventualmente podemos fazer essa análise, ainda que tenhamos concedido ali uma ou outra situação de golo, uma delas que depois se verificou estar fora de jogo. Mas, olhando para aquilo que foi o jogo, foi um jogo muito intermitente. É aquilo que disse: nem sempre o jogámos bem nos diferentes momentos. Houve momentos em que pressionámos muito bem, condicionámos muito bem, e depois, na jogada a seguir, falhávamos a pressão e permitíamos a aproximação e o cruzamento. Com bola, houve momentos em que conseguimos circular, jogar, chegar ao lado contrário e ter aproximações perigosas. Depois houve bolas que perdemos de uma forma muito estúpida, digamos assim. Tivemos muitos altos e baixos no ganho e na perda. E, para ser honesto, acho que o jogo da semana passada eventualmente esteve demasiado presente nas nossas cabeças. Até porque o campo estava difícil, não era fácil controlar a bola. Senti também um bocadinho esse feedback da parte dos jogadores. E isso, aliado ao facto de termos jogado contra uma equipa também muito agressiva, fez com que não fosse fácil igualá-los ou superá-los nessa parte, na agressividade dos duelos. Acho que isso tornou o jogo muito intermitente e nem sempre tivemos o jogo controlado como, em alguns momentos, acabámos por ter. E penso que nesses momentos fomos claramente superiores.»

Faltaram golos

«Para ser honesto, lá está, eu não gosto muito de me focar naquilo que é o resultado. Tenho de olhar para o jogo, e foi muito daquilo que eu acabei de dizer. Foi um jogo muito intermitente, nunca podemos dizer que esteve 100 por cento controlado. Houve momentos do jogo em que estivemos muito bem, não consentimos aproximações, ativámos bem a pressão, obrigámos o Estrela a jogar longe, conseguimos ganhar a primeira bola, ganhar a segunda e estabilizar. Mas depois houve momentos em que perdemos, não fomos suficientemente agressivos no duelo, perdemos a segunda bola e aí o Estrela foi sempre muito perigoso perto da nossa baliza. O Estrela também é uma equipa que não estava a elaborar muito as suas jogadas; assim que tinha oportunidade cruzava a bola para a nossa área, assim que tinha oportunidade rematava. E, portanto, isso também fez com que rapidamente a bola estivesse perto da nossa baliza em alguns momentos. E lá está: perdemos uma segunda bola num corte que fazíamos na defesa da área e eles estavam logo ali para fazer golo. Acabou por ser um jogo, acredito eu, interessante do ponto de vista de quem vê, muito incerto, inclusivamente nestes últimos minutos. Eu penso que, depois das nossas substituições, ficou muito evidente a nossa superioridade, mas depois, no fim, o jogo acabou por partir. E aí, nessa incerteza, que do ponto de vista do treinador não gostamos nada, acho que o resultado acaba por ser justo, sinceramente.»

Pausa do Natal importante

«Sim, independentemente da questão dos jogos sem ganhar ou não, nós estamos a precisar desta pausa. Foram semanas intensas, semanas em que criámos aqui alguma expectativa que, em determinado momento, pode não ter sido correspondida em relação ao nosso próprio rendimento. Também tivemos, por diferentes razões, menos estabilidade no onze e no crescimento da equipa. E, portanto, penso que foi uma série de jogos muito emocional e acho que nos vai fazer bem este descanso e esta pausa. Aproveito já para agradecer aos nossos adeptos que vieram e que estiveram à chuva o jogo todo. E para desejar também a todos vocês, a todos os agentes do futebol e ao público em geral, umas festas felizes.»